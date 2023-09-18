  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Şevval Sam’ın uluslararası başarısı!

Şevval Sam, 2000 yılından beri Lübnan’da düzenlenen Arap dünyasının en görkemli ödül törenlerinden olan Murex D’or 2023 Uluslararası Ödülleri”nde “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünün sahibi oldu.

Şevval Sam’ın uluslararası başarısı!

Şevval Sam, 2000 yılından beri Lübnan’da düzenlenen Arap dünyasının en görkemli ödül törenlerinden olan Murex D’or 2023 Uluslararası Ödülleri”nde “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünün sahibi oldu. Şimdiye kadar rol aldığı başarılı yapımların yanı sıra, 6 sezon yayınlanan Yasak Elma dizisiyle adından sıkça söz ettiren Şevval Sam başarısını Beyrut’ta ödülle taçlandırdı.

 Şevval Sam’ın uluslararası başarısı!

Törende yabancı basının sorularını yanıtlayan Sevval Sam hayranları tarafından yoğun ilgi ile karşılandı.

 Şevval Sam’ın uluslararası başarısı!

Ödül törenine Tarık Ediz tasarımı bir kıyafetle ve Tiffany&Co takılarıyla katılan Sam, göz kamaştırdı.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Roman Abramovic bakın kimin malikanesini aldı? Çok şaşıracaksınız!
  Magazin

Roman Abramovic bakın kimin malikanesini aldı? Çok şaşıracaksınız!

Ajda Pekkan’dan alkışlanacak hareket
  Magazin

Ajda Pekkan’dan alkışlanacak hareket

Hazal Subaşı doğal haliyle görüntülendi
  Magazin

Hazal Subaşı doğal haliyle görüntülendi

Miss&Mr Modeller belli oldu
  Magazin

Miss&Mr Modeller belli oldu

Rol değil gerçek! Dizi oyuncusu havalimanında hırsızlık yaptı
  Magazin

Rol değil gerçek! Dizi oyuncusu havalimanında hırsızlık yaptı

Aybüke Pusat bakın hangi diziyle ekrana dönüyor
  Magazin

Aybüke Pusat bakın hangi diziyle ekrana dönüyor