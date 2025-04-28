 Şevval Sam'dan oğlu Taro Emir Tekin ile ilgili şaşırtan itiraf!

Ahmet Mümtaz Taylan, NTV ekranlarında her çarşamba ekrana gelen Empati'de, sanatçı Şevval Sam'ı konuk etti.

Yapımcılığını BBO Yapım Şafak Bakkalbaşıoğlu ve Mahperi Altun Uçar'ın üstlendiği programda Ahmet Mümtaz Taylan, konuklarına yaşanmış, haberlere konu olmuş insan hikayelerini anlatıyor ve "sen olsan ne yapardın" diye soruyor. Empati'de Ahmet Mümtaz Taylan'ın konuğu, sanatçı Şevval Sam olurken, programda öne çıkanları paylaşıyoruz:



TARIK'IN OYUNCU OLMASINDA CEM DAVRAN'IN BÜYÜK PAYI VAR

Oğlu Taro Emir Tekin ile ilgili itirafta bulunan sanatçı: "Cem Davran'dan çok şey öğrendim. Cem çok sevdiğim bir arkadaşımdır. Taro Emir Tekin'in oyuncu olmasında onun çok büyük payı var. Çünkü ben 'bundan hiçbir şey olmayacak galiba' dediğimde, ya neden tiyatroya vermiyorsun dedi ve Taro aşık oldu tiyatroya."

BU YAŞIMDA KİMSE BENİ YIKAMAZ!

51 yaşındayım, beni kesseler 20'lerime 30'larıma dönmek istemem. Çünkü o onarma sürecinin tam göbeğinde olduğum dönemlerdi, şuradan mı iyileşebilirim, buradan mı iyileşebilirim, acaba böyle olmalı, bunu mu denemem lazım diye sorularla geçtiği için o yıllarım zorlayıcıydı. Bu yaşımda kimse beni yıkamaz gibi bir duygudayım.

BABAMLA PAYLAŞIMIMIZ OLMADI!

Babamla paylaşımımız olmadı. Hikaye geliştiremedik, hikaye yaratamadık. Benim senaryomun başlangıcı sadece! Kimseyi suçlamıyorum bu arada...

ANNEM HAYATTA KALMAK İÇİN MÜZİĞİ SEÇTİ

Annesi Leman Samile ilgili konuşan sanatçı: "Annemin çok mücadelesi oldu. O dönemler biz müziği bir sanat olarak algılayamadık, müziğin sanat olduğunu daha yeni yeni tanımlıyoruz. Annem hayatta kalmak için müziği seçti. Biz hiçbir zaman ailece hadi oturalım da meşk edelim demedik. Hayatta kalmak için mekanik bir şeydi, sonradan anladık bunun sanat olduğunu. Yaşamak için müzik yaptık. Kuşun uçması kadar doğaldı benim şarkı söylemem de, kuş uçar Şevval şarkı söyler... Hiçbir şeyi kutsiyet haline dönüştürmeyi de sevmiyorum."

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