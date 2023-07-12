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Şevval Sam'dan lezzete zafer işareti

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam önceki akşam yakın dostlarıyla Bodrum Türkbükü'ndeki Garo's Restaurant'daydı.

Şevval Sam'dan lezzete zafer işareti

Kahkaha ve neşenin eksik olmadığı masada Şevval Sam arkadaşlarıyla keyifli bir akşam geçirdi.

Şevval Sam'dan lezzete zafer işareti

Mekanın hizmetini ve lezzetini oldukça beğenen başarılı şarkıcı, restoranın sahipleri Garo Nişan ve Çetin Sağıroğlu ile fotoğraf çektirirken de zafer işareti yaptı.

Şevval Sam'dan lezzete zafer işareti

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