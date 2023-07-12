Şevval Sam'dan lezzete zafer işareti

Kahkaha ve neşenin eksik olmadığı masada Şevval Sam arkadaşlarıyla keyifli bir akşam geçirdi.

Mekanın hizmetini ve lezzetini oldukça beğenen başarılı şarkıcı, restoranın sahipleri Garo Nişan ve Çetin Sağıroğlu ile fotoğraf çektirirken de zafer işareti yaptı.

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