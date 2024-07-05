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Şevval Sam Bodrum’da sahne aldı

Türkiye'nin sevilen sanatçılarından Şevval Sam, yaz sezonunun başlangıcını Bodrum'un ünlü mekanı Üzüm Kızı'nda gerçekleştirdiği unutulmaz bir performansla kutladı.

Şevval Sam Bodrum’da sahne aldı

Sahnesinde enerjisiyle izleyicileri büyüleyen Şevval Sam, geceye damgasını vurdu.

Şevval Sam Bodrum’da sahne aldı

 Şevval Sam, geniş repertuarı ve sahnedeki performansı ile izleyicilerden büyük alkış aldı.

Şevval Sam Bodrum’da sahne aldı

Bodrum Üzüm Kızı'nın eşsiz atmosferinde gerçekleşen bu unutulmaz gece, eğlenmeye gelenlere yaz aylarına renk katmaya devam edecek.

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