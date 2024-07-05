Şevval Sam Bodrum’da sahne aldı

Sahnesinde enerjisiyle izleyicileri büyüleyen Şevval Sam, geceye damgasını vurdu.

Şevval Sam, geniş repertuarı ve sahnedeki performansı ile izleyicilerden büyük alkış aldı.

Bodrum Üzüm Kızı'nın eşsiz atmosferinde gerçekleşen bu unutulmaz gece, eğlenmeye gelenlere yaz aylarına renk katmaya devam edecek.

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