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Şevval Sam 30. sanat yılını Harbiye Açıkhava’da kutluyor

Sevilen sanatçı Şevval Sam, 30. sanat yılını Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde gerçekleştireceği konserle kutlayacak.

Şevval Sam 30. sanat yılını Harbiye Açıkhava’da kutluyor

Bu özel gecede, Şevval Sam’ın müzik kariyerinde söylediği en güzel şarkılar, video gösterimleri, dans performansları ve konuk müzisyenlerle zenginleştirilmiş unutulmaz bir sahne gösterisi izleyicilerle buluşacak.

Türk halk müziğinden popa, cazdan fantezi müziğe kadar uzanan geniş bir repertuvara sahip olan Şevval Sam, 30. yılına özel hazırladığı şarkılarla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor. Her dönemden sevilen eserlerini seslendireceği bu özel konserde, Karadeniz esintileri de sahneye taşınacak. Sanatçıya enstrümanlarıyla Ahır Kapı Roman Orkestrası, horonda Samet Kölemen ve ekibi, tulumda KOPA ve Burak Yanbak eşlik edecek.

30 Haziran Pazar günü Atlantis Yapım ve Vigor Kültür Sanat Organizasyonu’yla gerçekleşecek konserin biletleri Biletix ve Bubilet’te satışa çıktı. 

Şevval Sam 30. sanat yılını Harbiye Açıkhava’da kutluyor

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