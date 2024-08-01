Tatilde olan Şevval Şahin, Nişantaşı City's çıkışı görüntülendi.



Gazetecileri görünce gözlüğünü takan model, "Yüzümde alerji var.

Biraz rahatsızım. Bugün konuşmasak olur mu?" dedi.

Şahin, daha sonra AVM'nin önünde bir süre oturarak,



arkadaşıyla sohbet etti.

Model, kombiniyle dikkat çekti.

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