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Şevval Şahin tatilde hastalandığını söyledi

Ünlü model Şevval Şahin tatilde hastalandığını söyledi. İşte detaylar...

Şevval Şahin tatilde hastalandığını söyledi

Tatilde olan Şevval Şahin, Nişantaşı City's çıkışı görüntülendi.

Şevval Şahin tatilde hastalandığını söyledi
Gazetecileri görünce gözlüğünü takan model, "Yüzümde alerji var.

 Şevval Şahin tatilde hastalandığını söyledi

Biraz rahatsızım. Bugün konuşmasak olur mu?" dedi.

 Şevval Şahin tatilde hastalandığını söyledi

Şahin, daha sonra AVM'nin önünde bir süre oturarak,

Şevval Şahin tatilde hastalandığını söyledi
arkadaşıyla sohbet etti.

 Şevval Şahin tatilde hastalandığını söyledi

Model, kombiniyle dikkat çekti.

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