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Şevval Şahin'in AVM tarzı!

Ünlü model Şevval Şahin'in AVM tarzı! İşte detaylar...

Şevval Şahin'in AVM tarzı!

Şevval Şahin, Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

 Şevval Şahin'in AVM tarzı!

Öğle saatlerinde geldiği Zorlu AVM’de bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yapan model, daha sonra meydan katında bulunan bir restorana geçerek öğlen yemeği eşliğinde keyifli vakit geçirdi. Keyifli ve eğlenceli günün ardından muhabirlerin objektiflerine takılan güzel model, alışverişine kaldığı yerden devam etti. Güzelliğinin yanı sıra şık alışveriş tarzı ile de dikkatleri üzerine toplayan Şevval Şahin, daha sonra kendisini almaya gelen aracına binerek AVM’den ayrıldı.

 

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