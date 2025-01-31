 Şevval Şahin'in AVM tarzı

Şevval Şahin, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı. Sabah saatlerinde geldiği Zorlu AVM’de bir süre burada alışveriş turu yapan model, alışveriş sırasında karşılaştığı muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz verdi.

Spor tarzı ve makyajsız güzelliği ile dikkat çeken model, neşeli, sempatik ve kibar halleriyle de dikkat çekti. Başarılı modelin daha sonra hızlıca yaptığı alışverişini sonlandırıp kendisini almaya gelen aracına binip AVM’den ayrıldı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.