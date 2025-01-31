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Şevval Şahin'in AVM tarzı

Ünlü model Şevval Şahin'in AVM tarzı. İşte detaylar...

Şevval Şahin'in AVM tarzı

Şevval Şahin, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı. Sabah saatlerinde geldiği Zorlu AVM’de bir süre burada alışveriş turu yapan model, alışveriş sırasında karşılaştığı muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz verdi.

 Şevval Şahin'in AVM tarzı

Spor tarzı ve makyajsız güzelliği ile dikkat çeken model, neşeli, sempatik ve kibar halleriyle de dikkat çekti. Başarılı modelin daha sonra hızlıca yaptığı alışverişini sonlandırıp kendisini almaya gelen aracına binip AVM’den ayrıldı.

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