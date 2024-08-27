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Sevil Üstekin hayatını kaybetti

Sevil Üstekin hayatını kaybetti

Sevil Üstekin hayatını kaybetti

'Kapıcılar Kralı' ve 'Şaban Oğlu Şaban' gibi pek çok unutulmaz filmde rol alan Sevil Üstekin (79), yaşamını yitirdi.

Sevil Üstekin hayatını kaybetti
Usta oyuncunun vefatını Film-San Vakfı duyurdu.

Sevil Üstekin hayatını kaybetti

Yapılan açıklamada, "Oyuncu Sevil Üstekin’e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz" denildi.

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