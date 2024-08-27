Sevil Üstekin hayatını kaybetti

'Kapıcılar Kralı' ve 'Şaban Oğlu Şaban' gibi pek çok unutulmaz filmde rol alan Sevil Üstekin (79), yaşamını yitirdi.



Usta oyuncunun vefatını Film-San Vakfı duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Oyuncu Sevil Üstekin’e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz" denildi.

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