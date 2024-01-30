Sevginin her hali ‘Sevgililer Günü Alışveriş Festivali’nde

Yılın her günü duyulan sevginin özel olarak taçlandırıldığı ‘14 Şubat Sevgililer Günü’; kadın erkek, genç veya ileri yaş ayırt etmeksizin kalbinde heyecanını canlı tutan herkes tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.

Güzel sözlerin sürprizler eşliğinden dile geldiği bu özel gün için hazırlık yapan Metropol İstanbul Alışveriş Merkezi, 1-18 Şubat tarihleri arasında ‘Sevgililer Günü Alışveriş Festivali’ ile atölyelere, söyleşilere ve birbirinden güzel hediye alternatiflerine ev sahipliği yapacak.

‘Sevgililer Günü Alışveriş Festivali’ etkinliğinde, 3 Şubat Cumartesi saat 14.00’de “Kitaplara, Aşka ve Hayata Dair” ile Tuğçe Işınsu söyleşisi ve kitap imza saati gerçekleştirilecek.

10-11 Şubat tarihlerinde ücretsiz; resim çerçevesi yapımı ve kalp desenli kupa yapım atölyesi, 17-18 Şubat tarihlerinde ise yapboz anahtarlık yapımı ile rüya kapanı yapımı atölyesi de el emeği ile hediyesini hazırlamak isteyenleri ağırlayacak.

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