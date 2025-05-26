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Sevgim Yılmaz: Ben playback değil canlı okumayı tercih ediyorum!

Sevgim Yılmaz: Ben playback değil canlı okumayı tercih ediyorum! İşte detaylar...

Sevgim Yılmaz: Ben playback değil canlı okumayı tercih ediyorum!

Son dönemde güçlü yorumu ve sahnesi ile adından söz ettiren başarılı şarkıcı Sevgim Yılmaz Masal Ataşehir’de sevleriyle buluştu.

 Sevgim Yılmaz: Ben playback değil canlı okumayı tercih ediyorum!

Repertuarı ve performansı ile dikkat çeken Sevgim Yılmaz mekanı dolduran sevenlerine unutulmaz bir müzik akşamı yaşattı.

 Sevgim Yılmaz: Ben playback değil canlı okumayı tercih ediyorum!

Sanat dünyasında sahnede Playback ve canlı okuyanlar arasında yıllardır süren tartışmaları da yorumlayan Yılmaz, "Playback söyleyenlere tabiki saygımız sonsuz. Ama ben ne olursa olsun canlı söylüyorum. Zaten bunu da piyasada fazla yapan yok. İnsanlardan aldığın geri dönüşler çok tabi farklı oluyor" dedi.

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