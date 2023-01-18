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Sevgilisiyle İlk Kez Fotoğraf Paylaştı 

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in sunucu kızı Yasmin Erbil, bir süredir birlikte olduğu Survivor yarışmasıyla ünlenen Yiğit Poyraz ile ilk kez fotoğraf paylaştı. İşte haberin detayları...

Sevgilisiyle İlk Kez Fotoğraf Paylaştı 

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medyayı aktif kullanmaya devam ediyor. 

Sevgilisiyle İlk Kez Fotoğraf Paylaştı 
Sunucu, son karelerinde bir ilki yaptı. Yasmin Erbil, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Yiğit Poyraz'la karesini de yayınladı. 

Sevgilisiyle İlk Kez Fotoğraf Paylaştı 
Sunucu, Survivor yarışmasıyla popüler olan Poyraz'la spor salonunda çektirdiği kareyi Instagram'dan paylaştı. 

Sevgilisiyle İlk Kez Fotoğraf Paylaştı 
Erbil'e kısa sürece yüzlerce beğeni geldi. 

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