Sevgilisiyle İlk Kez Fotoğraf Paylaştı 

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medyayı aktif kullanmaya devam ediyor.



Sunucu, son karelerinde bir ilki yaptı. Yasmin Erbil, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Yiğit Poyraz'la karesini de yayınladı.



Sunucu, Survivor yarışmasıyla popüler olan Poyraz'la spor salonunda çektirdiği kareyi Instagram'dan paylaştı.



Erbil'e kısa sürece yüzlerce beğeni geldi.

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