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Sevgilisi Saadet Çamaş ile görüntülenen Ferit Aktuğ'un evlilik açıklaması şaşırttı!

Sevgilisi Saadet Çamaş ile görüntülenen Ferit Aktuğ'un evlilik açıklaması şaşırttı! İşte detaylar...

Sevgilisi Saadet Çamaş ile görüntülenen Ferit Aktuğ'un evlilik açıklaması şaşırttı!

Ferit Aktuğ, sevgilisi Saadet Çamaş ile Nişantaşı Citys'te görüntülendi.

 Sevgilisi Saadet Çamaş ile görüntülenen Ferit Aktuğ'un evlilik açıklaması şaşırttı!


Kendisinin de rol aldığı 'Hatıran Yeter' filmini izlemeye geldiklerini söyleyen oyuncu, "1985'lerden başlayıp 2012'e kadar uzanan ağır bir dram... İşitme engelli bir arkadaşı oynuyor Aytaç Şaşmaz... Onun aşk hikayesi... Ağlamak isteyen sinemalara filmimize gelsin" dedi. Aktuğ, "Filmi daha önce izlemediniz mi?" sorusuna, "Filmi oyuncularla izlemiştik. Kontrole geldik buraya..." diye espri yaparak yanıtladı. Saadet Çamaş ise "Filmi çok beğendim. Ağladım" diye konuştu.

 Sevgilisi Saadet Çamaş ile görüntülenen Ferit Aktuğ'un evlilik açıklaması şaşırttı!

ŞİMDİLİK EVLİLİK KONUŞMUYORLAR
Sosyal medya işiyle uğraşan Çamaş için Aktuğ, "Oyuncu aday adayı. Bol bol deneme çekimi deneyimi var" diyerek güldürdü. Çamaş, "Oyunculukla ilgili Ferit Bey'e ne sordunuz?" sorusuna, "Parasını sormuştum" diyerek, güldürdü.

Sevgilisi Saadet Çamaş ile görüntülenen Ferit Aktuğ'un evlilik açıklaması şaşırttı!
Projelerinden bahseden oyuncu, "Bir tiyatro oyunum var. 'Aile Çıkmazı' mart'ta vizyona girecek. 'Beyaz Eşya' filminin vizyon tarihi ise belli değil. İkisi de komedi..." ifadelerini kullandı. Atuğ, yeni bir ilişkiye yelken açtığı sevgilis Çamaş'la evliliği düşünüp düşünmediği sorusuna ise "Daha öyle bir şey konuşmuyoruz" yanıtını verdi.

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