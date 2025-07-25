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Sevgilisi Mika Can Raun'u anonscudan kıskanan Batu Can görevliyi hastanelik etti!

Sevgilisi Mika Can Raun'u anonscudan kıskanan Batu Can görevliyi hastanelik etti!

Sevgilisi Mika Can Raun'u anonscudan kıskanan Batu Can görevliyi hastanelik etti!

Snob Magazin'in haberine göre; Cinsiyet değiştirerek kadın olan sosyal medya fenomeni Mika Can Raun, Bodrum Catamaran'da setin başına geçti.

 

 Sevgilisi Mika Can Raun'u anonscudan kıskanan Batu Can görevliyi hastanelik etti!

DJ'lik yapan Mika Can Raun'u sevgilisi Batu Can da izlemeye gitti.

 Sevgilisi Mika Can Raun'u anonscudan kıskanan Batu Can görevliyi hastanelik etti!

İlk şarkıdan sonra ise Can, sevgilisi anonscudan kıskanınca arbede yaşandı. Batu Can, anonscunun yanına giderek, yumruk attı.

 Sevgilisi Mika Can Raun'u anonscudan kıskanan Batu Can görevliyi hastanelik etti!

Yere düşen anonscu hastaneye kaldırıldı. Kısa süreli hafıza kaybı yaşayan anonscu, iki gün hastanede tedavi gördü.

 Sevgilisi Mika Can Raun'u anonscudan kıskanan Batu Can görevliyi hastanelik etti!

Anonscunun ailesi de Batu Can'dan şikayetçi olacağı öğrenildi. Anoncu kendisine yeni geldiği için kendisine yumruk atan Batu Can'dan şikayetçi olacağı öğrenildi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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