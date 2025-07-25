Snob Magazin'in haberine göre; Cinsiyet değiştirerek kadın olan sosyal medya fenomeni Mika Can Raun, Bodrum Catamaran'da setin başına geçti.

DJ'lik yapan Mika Can Raun'u sevgilisi Batu Can da izlemeye gitti.

İlk şarkıdan sonra ise Can, sevgilisi anonscudan kıskanınca arbede yaşandı. Batu Can, anonscunun yanına giderek, yumruk attı.

Yere düşen anonscu hastaneye kaldırıldı. Kısa süreli hafıza kaybı yaşayan anonscu, iki gün hastanede tedavi gördü.

Anonscunun ailesi de Batu Can'dan şikayetçi olacağı öğrenildi. Anoncu kendisine yeni geldiği için kendisine yumruk atan Batu Can'dan şikayetçi olacağı öğrenildi.

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