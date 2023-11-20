 Sevgilisi Dinç Aydoğdu ile evleneceği söylenen Hande Ataizi'den şok itiraf!

BloombergHT’de yayınlanan “Aslı Şafak’la İşin Aslı” programına konuk olan Hande Ataizi samimi açıklamalarda buldu. Aslı Şafak’ın evlilik üzerine soruduğu soruya samimi açıklamalarda bulunan Ataizi sözlerine şöyle başladı, "Kimseyle evlenmeyi düşünmüyorum. Yanlış anlaşılmasın kendi erkek arkadaşımla (Dinç Aydoğdu) evlenmeyi düşünmüyorum değil. Totalinden evlilik yani artık oğlum var hayatım onun üzerinden devam ediyor önceliğim o. Niye evlenilir ki diye düşünüyorum niye evlenilir. İki insan birbirini seviyorsa, karışan görüşen yoksa muhafazakar aile durumundan bir nefes alalım da kendi evimize geçelim durumu yoksa açıkçası çocukta zaten hali hazırda yapılmış ise ille de onu bir imzalara sokmanın bir anlamı yok."



550 BİN DOLAR BİR YILAN BİLEZİĞE VERECEK BİR DÖNEMDE DEĞİLİZ

Aslı Şafak’ın, "Galadaki bileklik o kadar pahalı mıydı?" sorusuna, "O kadar pahalıydı" dedi. Sözlerine, "Ama tabiî ki orada zaten bir iş birliği içerisinde böyle bir şey yaptığımızı sende bildiğin için söylüyorum. Yoksa benim kendi mücevherim olsa zaten böyle bir görgüsüzlük yapmam çok pahalı demem" diye devam etti. Aslı Şafak’ın, "O kadar parayı sen kendin bir bilekliğe verir misin?" sorusuna ise, "550 bin dolar mı? Ben bu zamana kadar hiçbir mücevhere öyle bir para vermedim bu zamana kadar. Mücevherlerimi kendim almayı severim. Çok tatlı güzel pahalı mücevherlerimde oldu ama o derecesi değil bir de zaten 550 bin dolar bir yılan bileziğe verecek bir dönemde değiliz diye düşünüyorum. Bende mesela kendi adıma beş şey alacağıma bir tane alırım beni daha mutlu eder o. Limitlerim çerçevesinde kendimi şımartmayı seviyorum. Kıyafet konusunda büyük bir arşivim var. Hep modası geçmeyecek şeyler almışım. Bu üzerimde gördüğün elbise 20 yıllık vardır. Çok temiz bakarım kuru temizleme yaparım havalandırırım yani eşyalarıma iyi bakarım.’’



İKİNCİ EL MAĞAZALARINDAN ALIŞVERİŞ EDİYORUM

"Moda adı altında üçüncü dünya modası diyorum ben ona yürüyen reklam panoları şeyine ben hayatım boyunca hiç düşmedim böyle bir duruma o yüzden de modası geçmedi giydiklerimin. Dolabıma yeni bir şey eklediğim zamanda ihtiyacı olana ya da arkadaşlarıma sorarım böyle bir değiş tokuş durumumuzda vardır. Bu yılında modası neymiş diye hiç düşünmeden sadece kendime yakışanı alırım. İkinci el mağazalardan da alışveriş ediyorum."



FARAH’LA ARAMIZDAKİ OLAY TATLIYA BAĞLANDI ZATEN NEYİN PEŞİNDEYİZ

Ataizi, Bihter filmindeki rol arkadaşı Farah Zeynep Abdullah ile arasında geçen olaylara da programda açıklık getirdi. "İşin oluşumunda aman şimşekler üzerime mi çekilecek aman kıyaslanacak mıyım gibi oyuncu kaygıları yaşanırken herkes tabi kendi karakterini ortaya çıkarıyor. Kimisi daha alttan alan bir karakter kimisi daha heyecanlı, kimisi daha sakinliği sessizliği tercih ederken o ortam içerisinde yaşanan benimle alakalı hiç kişisel bir şey olmadı gerçekten bana inanıyorsan biraz dürüstçe benimle alakalı hiç kişisel bir şey olmadı. İşle alakalı öyle bir durumdan olundu sonrada zaten tatlıya bağlandı. Zaten bağlanması gerekiyor neyin peşindeyiz"

BİHTER FİLMİ AŞK-I MEMNU DİZİSİ İLE KIYASLANIYOR

'Aşk-ı Memnu' ile kıyaslandığı için aslında alakasız farklı bir bakış açısı var. Filmin ismi Aşk-ı Memnu değil Bihter. Bambaşka bir şey sürekli karşılaştırma oluyor biri dizi öbürü film. Bence burada daha cesaretli.

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