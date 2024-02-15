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Sevgililer Gününde aşıklara özel sahne

Hakan Altun, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Yeşilköy Luvia'da unutulmaz bir geceye imza attı. Sevgililer gününe özel olarak hazırladığı repertuvarında sahnesinin açılışını "Telefonun Başında" şarkısıyla yapan Altun, seslendirdiği slow ve hareketli şarkılarla konuklarına unutulmaz anlar yaşattı.

Sevgililer Gününde aşıklara özel sahne

Hakan Altun hayranları bu özel konser için saatler öncesinde mekanı doldurdu. 14 Şubat sevgililer günü konseri için özel uçak tutarak gelen 25 kişilik bir grup gece boyunca Hakan Altun'un hemen hemen Türk şarkılarına eşlik ederken, ayrıca Hollanda, Almanya ,Avusturya, Belçika ve Fransa’dan gelen hayranları da Hakan Altun’u 14 Şubat'ta  yalnız bırakmadı. 

Sevgililer Gününde aşıklara özel sahne

AŞK İÇİN HALA UMUDUM VAR 

Müzmin bekar Hakan Altun, şarkı aralarında konuklarla dertleşti. "Aşk Lütfen Gel" şarkısına başlamadan önce, "Cumhuriyetin 100. yılında aşk diledim. Artık Cumhuriyetin 101. yılında yine aşk diliyorum. Sevdalılar gününüz kutlu olsun. Bu hayatta tartışın asla kavga etmeyin. 40 defa söyleyince olurmuş ama ben bu şarkıyı 1000 kere söyledim. Aşk için hala umudum var." şeklinde konuştu. 

Sevgililer Gününde aşıklara özel sahne

Sahneden kendisini dinlemeye gelen çiftlere seslenen Hakan Altun, "14 Şubat Sevdalılar Günü kutlu olsun. Sevdalısı olan herkese nice sağlıklı, huzurlu günler diliyorum. Benim yaşım 52 oldu. Hala bekarım. Darısı başıma. Sevginin ve aşkın kıymetini bilin." ifadelerini kullandı. 

Sevgililer Gününde aşıklara özel sahne

FİNALDE 14 ŞUBAT KIYAĞI 

Sevilen sanatçı Hakan Altun, ilk kez çıktığı Yeşilköy Luvia sahnesinde hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatırken gelen yoğun isteği kıramayıp sevdalılar için yarım saat sahnesini uzattı.

Sevgililer Gününde aşıklara özel sahne

 

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