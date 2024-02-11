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Sevgililer Günü'ne sevgilisiz gireceğiz

Fantezi müziğin sevilen isimlerinden Hakan Altun önceki gün Kıbrıs Chamada Prestige Hotel’de aldığı  sahne öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı.

Sevgililer Günü'ne sevgilisiz gireceğiz

Sevgililer günü için sahne alan Altun, sevgililer günü eğer 14 Şubat’sa Şubat ayı da bence sevgililer günüdür. Biliyorsunuz benim bütün şarkılarım hepsi 14 Şubat sevgililer günü içindir. Bir Sevgililer gününe daha sevgilisiz gireceğiz ama olsun... Sevgilisi olan herkese mutluluklar diliyorum. Kısmet bu kadar her şeyi oluruna bıraktım. Her şeyden önce sağlığımız yerinde olsun. Ondan sonrası iyi olur.

Sevgililer Günü'ne sevgilisiz gireceğiz

Geçtiğimiz günlerde acil olarak hastaneye kaldırılan anneniz nasıl? Sorusuna Altun, “Biliyorsunuz hastanede bu duruma  alışmak lazım bizim mesleğimiz de işimizde de maalesef var. Allah korusun ölüm olduğunda sahneye çıkmam dünkü konserimde annem ameliyata girmeden menajerime sakın konserlerini iptal etmesin demiş. Ben o durumlarda hassas adamım. Ülkede şehit olur sıkıntı olur hani ateş sadece düştüğü yeri değil başka yere de düşse ciğerimiz yanar. Ben bu konularda biraz hassasım ama annemin isteği doğrultusunda konserini iptal etmesin diye hatta burdan dönünce anneme ziyarete gidicem hastaneye"

Sevgililer Günü'ne sevgilisiz gireceğiz

Ameliyat gerçekleşti mi? Altun, “ Evet operasyon yapıldı. Allaha şükür şu an çok iyi ondan yüzüm gülüyor. Bir kaç gün sonra hastaneden çıkacak”.

'Hatıran Yeter' filmi için 'hatıran yeter ' şarkısını seslendiren Hakan Altun'a inci taneleri dizisinde de Yılmaz Erdoğan'ın aynı şarkıyı okuması soruldu. Altun,  “evet 16 şubatta çıkacak olan işitme engelliler için yapılmış çok güzel bir film için Hatıran Yeter şarkısını seslendirmiştim. Hatıran Yeter herkesin hayatında anısı olan bir şarkıdır. Gitmelerin sonunda herkesin söylediği bir şarkıdır. Bir gün bile olmasan hatıran yeter lafı çok önemlidir. Her zaman söylediğim gibi şarkılar okudukça güzelleşir biz bu şarkıyı herkesten duyduk ama önce Ferdi babadan duyduk sözleri Ahmet Selçuk İlkan’a ait bestesi Yılmaz Tatlıses'e ait ikisinin de yüreğine sağlık”

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