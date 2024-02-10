Sevgililer Günü’nde anlamlı hediye

Vakfın web sitesinde yer alan “Bağışlar” kısmında yer alan “Özel Gün Kartları” bölümünde Sevgililer Günü için hazırlanan kartları özelleştirerek sevgilinize kartla kutlama mesajı hazırlanabiliyor. Bu kart için güvenli ödeme sistemi üzerinden yapılan bağışlardan elde edilen gelir, vakfın karşılıksız burs verdiği öğrencileri için harcanıyor ve böylece eğitime katkı sağlanıyor. Farklı ve anlamlı bir hediye olarak öne çıkan YEKÜV kutlama kartları oldukça ilgi görüyor.

Çeşitli özel günler için pek çok kart seçeneği olduğu belirtilen uygulama hakkında konuşan YEKÜV Vakfı başkanı Tülay Erkan “Oldukça duyarlı bir toplumda yaşıyoruz. Sevgililer Günü ve benzeri özel günlerde sevdiklerinize hediye alırken bir genç daha okusun diye düşünüyorsanız YEKÜV’ün eğitim ve kültür adına sunduğu bu özel gün kartları ile eğitime destek olabilirsiniz” dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.