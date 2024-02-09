Sevgililer Günü anketi sonuçları: Aşk dolu planlar ve tercihler

Romantik mi romantik, Sevgililer Günü çok yakında! Bu özel gün için hazırlıklar başladı mı?

Anketimize katılan binlerce kadın ve erkek, bu özel günü nasıl geçireceklerini, hediye alışverişi planlarını ve daha fazlasını paylaştı.

İşte Sevgililer Günü anketimizin sonuçlarına göre ilginç bulgular:

Sevgililer Günü'nü nasıl geçirmeyi planlıyorsunuz?

%47.6'sı sevgilim yok, bu yüzden kutlamayacağım dedi.

%27.4'ü evde romantik bir gün geçirmeyi tercih ediyor.

%15.2'si ise bir otel tatili yapmayı düşünüyor.

Bu sonuçlar, Sevgililer Günü'nü kutlamayanların yanı sıra evde romantik bir atmosfer yaratmak veya lüks bir otel tatiline çıkmak isteyenlerin sayısının da oldukça yüksek olduğunu gösteriyor.

Bu özel gün için hediye alacak mısınız?

%50.9'u hayır diyor.

%49.1'i ise evet diyor.

Hediye alışverişi konusunda katılımcılar neredeyse eşit bir şekilde bölünmüş gibi görünüyor. Sevgililer Günü hediye geleneği hala canlı!

Hediye alışverişini ne kadar önce planlıyorsunuz?

%40.4'ü birkaç hafta önce planlıyor.

%31.7'si bir hafta önce planladığını belirtiyor.

%12.7'si son dakika alışveriş yapmayı tercih ediyor.

Hediye alışverişi planlama konusunda farklı yaklaşımların olduğunu görmekteyiz. Bazıları erken planlama yaparken, bazıları ise son dakika kararlarını tercih ediyor.

Ne tür hediyeleri tercih ediyorsunuz?

%24.1'i çiçek tercih ediyor.

%23.4'ü moda ve giyim ürünleri tercih ediyor.

%23.3'ü takı hediye etmeyi düşünüyor.

%19.9'u parfüm ve kozmetik ürünleri tercih ediyor.

%9.3'ü ise teknolojik ürünler hediye etmek istiyor.

Katılımcılar arasında çiçekler, moda, takı, parfüm ve teknolojik ürünler gibi farklı hediye tercihleri bulunuyor. Sevgililer Günü için birçok farklı seçenek var.

Hediyenizi online mı yoksa mağazadan mı alacaksınız?

%52.4'ü mağazalardan almayı planlıyor.

%47.6'sı ise online alışverişi tercih ediyor.

Hediye alışverişi için tercih edilen yöntemler arasında mağaza alışverişi ve online alışveriş dengeli bir şekilde dağılmış gibi görünüyor.

Hangi online alışveriş sitesini tercih ediyorsunuz?

%71.2'si Trendyol'u tercih ediyor.

%12.6'sı Hepsiburada'yı tercih ediyor.

%5.6'sı ise MediaMarkt'ı tercih ediyor.

Online alışveriş yapmayı düşünenlerin büyük bir kısmı Trendyol'u tercih ediyor gibi görünüyor. Diğer online alışveriş siteleri de ilgi görüyor.

Hangi mağazadan alışveriş yapmayı planlıyorsunuz?

%29.9'u Pandora'yı tercih ediyor.

%23.4'ü Zen Pırlanta'yı tercih ediyor.

%14.3'ü Penti'yi tercih ediyor.

%11.5'i ise MediaMarkt'ı tercih ediyor.

Mağaza alışverişi yapmayı düşünenler için Pandora, Zen Pırlanta, Penti ve MediaMarkt gibi markalar popüler tercihler arasında.

Sevgililer Günü için ayırdığınız bütçe ne kadar?

%45.9'u 2000 TL'den az ayıracağını belirtiyor.

%22.2'si 10.000 TL ve üstü ayırmayı düşünüyor.

%20.9'u ise 2000-6000 TL aralığında bir bütçe ayırmayı planlıyor.

Sevgililer Günü için bütçe ayırma konusunda farklı bütçe aralıklarını tercih eden katılımcılar bulunuyor. Her bütçeye uygun seçenekler sunuluyor gibi görünüyor.

Sevgililer Günü kampanyalarını takip ediyor musunuz?

%55.3'ü takip etmediğini belirtiyor.

%24.4'ü bütün kampanyaları takip ettiğini belirtiyor.

%20.2'si ise sadece bankasının kampanyalarını takip ettiğini söylüyor.

Sevgililer Günü kampanyalarını takip etme konusunda katılımcılar farklı davranışlar sergiliyor. Bazıları tüm kampanyaları takip ederken, bazıları ise takip etmiyor veya sadece banka kampanyalarına odaklanıyor.

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