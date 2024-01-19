Sevgililer Günü akşam yemeğinizi Hilton konforuyla taçlandırın

Sevgililer Günü bir kez daha, aşkın en özel anlarını paylaşmak isteyen milyonlarca çiftin kapısını çalıyor. Hilton İstanbul Bomonti Hotel & Conference Center bu özel gecede, 34. katında yer alan barı Cloud 34’ün eşsiz manzarasında, imza kokteyller ve Asya mutfağının en özel lezzetleriyle unutulmaz bir Sevgililer Günü deneyimi sunuyor.

Cloud 34’ün özenle hazırlanan menüsü, 14 Şubat akşamı için bir lezzet şöleni vaat ediyor. Taze ve kaliteli malzemelerle hazırlanan özel tarifler, misafirleri gastronomi yolculuğuna çıkarıyor. Cloud 34, 14 Şubat akşamında canlı müzik eşliğinde, özel hazırlanmış atıştırmalıklar, suşiler, lokmalık tatlılar, heyecan verici şaraplar ve kokteyllerle lezzetin doruklarına ulaşmak isteyen misafirlerini bekliyor.

Misafirlerini Cloud 34’te uluslararası mutfaklardan oluşan yenilikçi ve sofistike yeme-içme seçenekleriyle buluşturan Hilton İstanbul Bomonti Hotel & Conference Center, çiftlere sadece akşam yemeği değil, rahatlatıcı bir spa deneyimi de sunuyor. Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan eforea Spa fitness ve spa tesisi ile, romantik Sevgililer Günü yemeğini konforlu bir konaklamayla taçlandırmak isteyen misafirlerini bekliyor.

Çiftler Eforea Spa’nın ayrıcalığını yaşayacak

Sevgililer Günü’nü benzersiz kılmak isteyen çiftler, özel suit odada 2 saat süren “Mr&Mrs.Paketi” ile eforea Spa’nın ruhu ve bedeni iyileştiren eşsiz yolculuğuna çıkabilir. Çiftlere özel suit odanın içinde bulunan sauna-buhar odasında rahatlama ile başlayan ritüel, Türk Hamamı’nın otantik atmosferinde kese-köpük bakımı ile devam ediyor. Aromaterapi masajı sonrası mini cilt bakımıyla son bulan bu rahatlatıcı bakım sonrası şarap ve meyve tabağı ikramıyla çiftler keyifli bir dinlenmenin ve huzurun tadına varacaklar. eforea Spa’da çiftlere ayrıca yıllık üyeliklerde yüzde 20 indirim uygulanacak.

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