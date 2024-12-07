Sevda Erginci: Sevgisini yemek yaparak gösteren biriyim

Şimdilerde yeni menajerlik ajansı Unique Management ile çalışmaya başlayan Erginci verdiği röportjda “Çok mutlu ve heyecanlıyım. Güzel bir başlangıç olduğuna eminim. Yüksek tempolu hayata alışmış ve kendini erken yormuş biri olarak; yavaşlamaya çalıştığım, daha sakin ve mantıklı adımlar attığım, kısacası koşmadığım ve olgunlaştığım bir dönemimdeyim. Kendimle, daha küçük bir sosyal çevreyle, hayvanlarımla vakit geçiriyorum” dedi.

ATLARLA İLİŞKİM BU MESLEĞİN HAYATIMA EN GÜZEL KATKISIDIR

“Kariyer hayatının yükselişe geçtiği dönemlerde bir oyuncu olarak kendine yaptığın en iyi yatırımlar nelerdi?” sorusuna Erginci “Ben 17 yaşımdan beri setteyim. Durmak bilmeden çalıştım. Haliyle bu kadar çok çalışmak kendime yatırım yapmamı engelledi. Yapmak istediğim birçok şeyi vakitsizlikten yapamadım. Bu da işimle ilgili en büyük şikayetim sanırım. Oynadığım diziler için öğrenmem gereken şeyler oldu. Bunlardan hayatıma en güzel etki edeni ise at binmek. Atlarla ilişkim bu mesleğin hayatıma en güzel katkısıdır.” diye yanıtladı.

MEMLEKETİM VE DOĞADA VAKİT GEÇİRMEK BENİ FABRİKA AYARLARIMA DÖNDÜRÜYOR

Çok çalışmaktan ve işin duygusal yükünden yıprandığımı hissettiğim zamanlar beni kurtaran şey, kendi kendime kalmak ve günlük basit rutinleri yapmak oluyor. Bir de kendi memleketimde ve doğada vakit geçirmek, beni her zaman fabrika ayarlarıma geri döndürür diye konuşan Erginci dijital dünyanın hızına dair yorumlarının sorulduğu soruya ”Ne yazık ki dijital dünyaya yetişmekte çok zorlanıyorum. Ruhum yaşlı ve fazla romantik. Ama bunun bir gereklilik olduğunun da farkındayım ve en azından bu konuda söz dinleyerek uyum sağlamaya çalışıyorum. Umarım 2025’te daha adapte olmuş olurum” dedi.

SEVGİSİNİ YEMEK YAPARAK GÖSTEREN BİRİYİM

Yemek yapmayı çok sevdiğini söyleyen Erginci “Ailemde herkes çok güzel yemek yapar. Onlar kadar yetenekli değilim ama fena da değilim sanırım. Ben sevgisini yemek yaparak gösterebilen biriyim. Sevdiğim insanları evimde ağırlamayı ve sofra sohbetlerini çok severim. Daha sağlam bağlar kurmamı sağlar. Restaurant açmayı zaman zaman hayal etsem de çok gerçekçi olmadığını biliyorum. Çünkü hem sadece sevdiklerime yapmayı seviyorum hem de para yönetiminden hiç anlamıyorum”

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