Snob Magazin'in haberine göre; Sevda Erginci, Nişantaşı City's'de görüntülendi.



Menajeriyle toplantı yaptığını söyleyen oyuncu, "Çok boş oturabilen biri değilim. Çalışmayı seviyorum. Şu an 'Okey dediğimiz' proje yok. Tatilden sonra başka görüşmeler yapıp, netleştiririz" dedi. Festival filminde yer aldığını belirten Erginci, "Projeyi 'Yasak Elma'ya dönmeden önce çekmiştik. Şu an kurguda... Değerli bir iş. Daha önce böyle deneyimim ve tecrübem olmamıştı. Proje Türkiye ve dünya festivallerini gezecek. 30 yaşında üç çocuklu anneyi oynadım. İlk defa bir anneyi canlandırdım. İkisi yönetmenlerin çocuğuydu. Zeki çocuklardı, keyifli geçti" diye konuştu.

Oyuncu, "Film bir annelik duygusu yarattı mı?" sorusuna, "30 yaşına kadar hiç böyle bir şey hissetmemiştim. Zamanı geldiğin doğru kişiyle olduğu zaman anne olmak isterim" yanıtını verdi. Daha önce röportajlarında, 'romantik biri olmadığını' söyleyen oyuncu, "Aslında aşk insanıyım. Orada, 'Romantik olmakta zorlanıyorum' demek istemişimdir. Aşk kıymetli bir şey. Yalnızım, hayatımda kimse yok" ifadelerini kullandı.



OYUNCUNUN KİŞİSEL SEÇİMİYLE İLGİLİ

Sokak tarzıyla dikkat çeken Erginci, "Özel geceler dışında kendi dolabımdan giyiyorum" dedi. Tatil planından bahseden oyuncu, "Kısa bir tatil yaptım. Bir aydır İstanbul'dayım. Önümüzdeki hafta birkaç gün Yunanistan oradan Urla'ya arkadaşlarımın yanına gideceğim" diye konuştu.



Uraz Kaygılaroğlu'nun tiyatro oyununda hemcinsiyle öpüşmesi hatırlatılıp, "Sizin oyunculukta kuralınız var mı?" sorusuna Erginci, "Projeyi kabul ettiysem sevdiğim ve her şeyi doğru bulduğum anlamına geliyor. Biz oyuncuyuz, kendi kimliğimizle yapmıyoruz. Sınırları da doğru buluyorum. Sınırları olanı da olmayanı da haklı buluyorum. Oyuncunun kişisel seçimiyle ilgili" yanıtını verdi.

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