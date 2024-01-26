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SnobMagazin.com

Sevda Demirel'in Defne Samyeli yorumu olay oldu! İşte o yorum

Sevda Demirel'in Defne Samyeli yorumu olay oldu! İşte detaylar...

Sevda Demirel'in Defne Samyeli yorumu olay oldu! İşte o yorum

Snob Magazin'in özel haberine göre; Defne Samyeli ile Muzzafer Yıldırım aşk yaşadığı haberin yankıları devam ediyor.

Sevda Demirel'in Defne Samyeli yorumu olay oldu! İşte o yorum
Sevda Demirel, Snob Magazin'in sayfasına yaptığı yorumla dikkat çekti.

Sevda Demirel'in Defne Samyeli yorumu olay oldu! İşte o yorum
Demirel, "Defneceğim seni çok severim ama gerçekten adamsız duramıyorsun lütfen bir tedavi ol bu ne böyle" diye yazdı.

Sevda Demirel'in Defne Samyeli yorumu olay oldu! İşte o yorum
Demirel'in yorumu sosyal medyada gündem oldu.

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