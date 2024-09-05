  Sevda Demirel huzuru kütüphanede buluyor

Yeni imajıyla dikkat çeken Sevda Demirel, kütüphanelerde huzur buluyor.

Kütüphanelerden çıkmayan model, haftanın her gün kitap satan yerlere giderek, onlarca eser alıyor.

Demirel, "Kütüphanelerden çıkmıyorum orada huzur buluyorum. Kitapların kokusu kütüphanenin sükuneti bana çok iyi geliyor. Yurt dışında yaşarken de derslerimi sürekli kütüphanelerde yapardım. Orada başka bir dünyanın içine giriyorum. O an kötülüklerden, kötü düşüncelerden ve kötü bakışlardan tamamen uzak kitapların büyüsüne kapılıyorum" dedi.



İmajıyla ve kombiniyle de dikkat çeken Demirel'in fit haliyle yaşından çok genç göründüğü de göze çarpıyor.

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