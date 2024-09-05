  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Sevda Demirel huzuru kütüphanede buluyor

Yeni imajıyla dikkat çeken Sevda Demirel, kütüphanelerde huzur buluyor. İşte detaylar...

Sevda Demirel huzuru kütüphanede buluyor

Yeni imajıyla dikkat çeken Sevda Demirel, kütüphanelerde huzur buluyor.

  Sevda Demirel huzuru kütüphanede buluyor

Kütüphanelerden çıkmayan model, haftanın her gün kitap satan yerlere giderek, onlarca eser alıyor.

  Sevda Demirel huzuru kütüphanede buluyor

Demirel, "Kütüphanelerden çıkmıyorum orada huzur buluyorum. Kitapların kokusu kütüphanenin sükuneti bana çok iyi geliyor. Yurt dışında yaşarken de derslerimi sürekli kütüphanelerde yapardım. Orada başka bir dünyanın içine giriyorum. O an kötülüklerden, kötü düşüncelerden ve kötü bakışlardan tamamen uzak kitapların büyüsüne kapılıyorum" dedi.

Sevda Demirel huzuru kütüphanede buluyor
İmajıyla ve kombiniyle de dikkat çeken Demirel'in fit haliyle yaşından çok genç göründüğü de göze çarpıyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ünlü şarkıcı Gaye Su Akyol ve Ali Güçlü Şimşek ile evlendi
  Magazin

Ünlü şarkıcı Gaye Su Akyol ve Ali Güçlü Şimşek ile evlendi

Ayça Çağla Altunkaya'nın after partide giydiği elbisenin fiyatı ortaya çıktı
  Magazin

Ayça Çağla Altunkaya'nın after partide giydiği elbisenin fiyatı ortaya çıktı

Seda Sayan Acun Ilıcalı'nın düğününe neden katılamadığını açıkladı!
  Magazin

Seda Sayan Acun Ilıcalı'nın düğününe neden katılamadığını açıkladı!

Yılmaz Erdoğan'ın sol hali şaşırttı!
  Magazin

Yılmaz Erdoğan'ın sol hali şaşırttı!

Acun Ilıcalı ile evlenen Ayça Çağla Altunkaya nikah sonrası ailesiyle hatıra fotoğrafı çektirdi!
  Magazin

Acun Ilıcalı ile evlenen Ayça Çağla Altunkaya nikah sonrası ailesiyle hatıra fotoğrafı çektirdi!

Burcu Özberk Mikonos tatiline devam ediyor!
  Magazin

Burcu Özberk Mikonos tatiline devam ediyor!