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Sevda Dalgıç ve Bülent Çetinaslan'dan flaş açıklama... Arka Sıradakiler geri mi dönüyor?

Bir döneme damga vuran 'Arka Sıradakiler' dizisinin oyuncuları Sevda Dalgıç ve Bülent Çetinaslan'dan flaş itiraf... İşte detaylar...

Sevda Dalgıç ve Bülent Çetinaslan'dan flaş açıklama... Arka Sıradakiler geri mi dönüyor?

Bir döneme damga vuran 'Arka Sıradakiler' dizisinin oyuncuları Sevda Dalgıç ve Bülent Çetinaslan, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

 Sevda Dalgıç ve Bülent Çetinaslan'dan flaş açıklama... Arka Sıradakiler geri mi dönüyor?

Çetinaslan, "Netflix'te yeni bir projem var. Bazı görüşmelerim olacak. Kendi işimi yaptığım şirketimde çalışmalarım da devam ediyor" dedi.

Sevda Dalgıç ve Bülent Çetinaslan'dan flaş açıklama... Arka Sıradakiler geri mi dönüyor?
Ağustos ayında Dilge Emir Güvenç ile evlenen Sevda Dalgıç, "Güzel gidiyor. Kafası anlaşan ve uyuşan her insana tavsiye ediyorum evliliği. Korkulacak gibi değil" diye konuştu. Dalgıç, "Çocuk düşünüyor musunuz?" sorusuna, "İstiyoruz. Bakalım Allah bize neler yaşatacak" cevabını verdi.

Sevda Dalgıç ve Bülent Çetinaslan'dan flaş açıklama... Arka Sıradakiler geri mi dönüyor?
"O SÜREÇ DURDU"
Spor eğitmenliği yapan Dalgıç, "Online derslere başladım. Çok insan soruyordu. Onlara yardım ediyorum" dedi. Arka Sıradakiler'in ekrana döneceği haberlerine Dalgıç, "Geçen sene Birol Güven ile konuşulup, toplantılar oldu. Şu an durdu o süreç" dedi. Çetinaslan, "Zaten YouTube'a bir şeyler yaptık. Belki hep beraber YouTube ya da dijital platforma bir şeyler yaparız" ifadelerini kullandı.

Sevda Dalgıç ve Bülent Çetinaslan'dan flaş açıklama... Arka Sıradakiler geri mi dönüyor?

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