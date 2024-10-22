  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Sevda Dalgıç'tan itiraf: "Korkuyorum eve dönmek istemeyecek!"

Sevda Dalgıç'tan itiraf: "Korkuyorum eve dönmek istemeyecek!" İşte detaylar...

Sevda Dalgıç'tan itiraf: "Korkuyorum eve dönmek istemeyecek!"

"Arka Sıradakiler" dizisinin unutulmaz karakteri Özge'yi canlandıran Sevda Dalgıç, uzun bir aradan sonra oyunculuğa geri dönmeye hazırlanıyor.

Sevda Dalgıç'tan itiraf: "Korkuyorum eve dönmek istemeyecek!"
Geçtiğimiz yıl iş insanı Dilge Emir Güven ile davullu zurnalı bir düğünle evlenen güzel oyuncu, mutlu evliliğinin tadını çıkarırken köpeği Bambam’ı da ihmal etmiyor.

 Sevda Dalgıç'tan itiraf: "Korkuyorum eve dönmek istemeyecek!"

10 günlük yurt dışı tatiline çıkan Dalgıç, Bambam’ı adeta 5 yıldızlı otel konforu sunan Silivri’deki Therapy Point Pet Otel’e bıraktı.

Sevda Dalgıç'tan itiraf: "Korkuyorum eve dönmek istemeyecek!"
Köpeği aklına düştükçe Bambam’ı odasındaki kameradan izleyen Dalgıç, bu anları sosyal medyada “Bak seni ısıracam çocuk! Harika bir bakım evi bulduk. Asla gözüm arkada değil. Oyun alanları, havuzu, odalarında TV’si bile var! Korkuyorum eve dönmek istemeyecek!” sözleriyle paylaştı.

Sevda Dalgıç'tan itiraf: "Korkuyorum eve dönmek istemeyecek!"
Bu paylaşım, takipçilerinden yorum yağmuru aldı. “Beni bu odaya bırakın, ömür boyu kalırım!”, “Bambam, bizi de Pet Otel’e götür!”, “O havuzda ben olsaydım!” gibi esprili yorumlarla sosyal medyada büyük ilgi topladı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Melisa Tapan'la aşka başlayan Kerem Bürsin'den ilişki açıklaması!
  Magazin

Melisa Tapan'la aşka başlayan Kerem Bürsin'den ilişki açıklaması!

Çağla Şıkel oğlu Kuzey'e sinirlenip elini kırmasını ilk kez anlattı!
  Magazin

Çağla Şıkel oğlu Kuzey'e sinirlenip elini kırmasını ilk kez anlattı!

Meryem Uzerli Cannes'da
  Magazin

Meryem Uzerli Cannes'da

Aleyna Kalaycıoğlu kardeşi Cansu'nun doktor ihmali yüzünden bu halde olduğunu söyledi
  Gündem

Aleyna Kalaycıoğlu kardeşi Cansu'nun doktor ihmali yüzünden bu halde olduğunu söyledi

Onur Atilla'nın eşinden boşanmasına sebep olarak gösterilen Nez'den konuşulacak açıklamalar!
  Magazin

Onur Atilla'nın eşinden boşanmasına sebep olarak gösterilen Nez'den konuşulacak açıklamalar!

Tayfun Duygulu ikonik saksafonuna Umutcan için veda ediyor
  Magazin

Tayfun Duygulu ikonik saksafonuna Umutcan için veda ediyor