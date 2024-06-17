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Sevcan Orhan, sahne kıyafetlerine ne kadar para harcıyor? Neden bu kadar mutlu? Evlenmek istiyor mu?

Sevcan Orhan, sahne kıyafetlerine ne kadar para harcıyor? Neden bu kadar mutlu? Evlenmek istiyor mu? İşte detaylar...

Sevcan Orhan, sahne kıyafetlerine ne kadar para harcıyor? Neden bu kadar mutlu? Evlenmek istiyor mu?

Sevcan Orhan, Kurban Bayramı'nın birinci gününde Kıbrıs Nuhun Gemisi Hotel'de sahne aldı.

 Sevcan Orhan, sahne kıyafetlerine ne kadar para harcıyor? Neden bu kadar mutlu? Evlenmek istiyor mu?

Sanatçı Kıbrıslı tatilcilere unutulmaz bir müzik ziyafeti verdi. Mavi ve yeşil renkli bir kıyafetle sahneye çıkan Orhan, "Madem ki Kıbrıs'ta sahne alıyoruz, o zaman kıyafetim Akdeniz'in mavi renginden olsun istedim" dedi.

 Sevcan Orhan, sahne kıyafetlerine ne kadar para harcıyor? Neden bu kadar mutlu? Evlenmek istiyor mu?

Sahne kıyafetlerine çok para harcamadığını belirten sanatçı, "Tutumlu bir insanım, çok para harcamam, saçlarımı bile kendim yaparım. Kostüm ve makyaja çok harcama yapmayı doğru bulmam. Kuaföre bile gitmem, kısa sürede hazırlanırım. Bugün sahneye 40 dakika içinde hazırlandım" diye konuştu.


Orhan birikimlerini gayrimenkule ve altına yatırdığını belirtirken, "Devir tutumlu olma devri, hele hele herkes yarınını düşünürken kıyafete, saça, makyaja aşırı para harcamayı doğru bulmuyorum" dedi.

Sevcan Orhan, sahne kıyafetlerine ne kadar para harcıyor? Neden bu kadar mutlu? Evlenmek istiyor mu?
YENİ BİR İLİŞKİM VAR
Uzun süredir aşk orucunda olan Sevcan Orhan, son verdiğini söyledi. Yazar Gökhan Dağıstanlı ile yeni bir aşka yelken açan şarkıcı, "Güzel giden bir ilişkim var ama yaşım gereği evlilik ve çocuk isteğinden vazgeçtim. Çocuk sahibi olacak yaşı geride bıraktım, evliliğe de sıcak bakmıyorum. İkimizin de ayrı evleri var, böyle keyifli, sürekli bir flört halinde olmak ilişkiyi daha diri tutuyor. O kendi evinde ben kendi evimde daha mutluyuz, arada komşuculuk oynuyoruz" açıklaması yaptı.

Sevcan Orhan, sahne kıyafetlerine ne kadar para harcıyor? Neden bu kadar mutlu? Evlenmek istiyor mu?
TORUN MAHSUNİ İLE DÜET ÇOK İLGİ GÖRDÜ
Son single parçası 'Mehmet Emmi'yi' Aşık Mahzuni Şerif'in torunu Yiğit Mahzuni ile seslendiren Sevcan Orhan, düet parçanın çok ilgi gördüğünü söyledi. Sanatçı, sevilen şarkıyı istek yapan Nuh'un Gemisi Hotel misafirleri için söylemeyi de ihmal etmedi.

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