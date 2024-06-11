 Sevcan Orhan'ın yeğen sevgisi

Sevcan Orhan, Nişantaşı City's AVM'de yeğeniyle görüntülendi.

Alışverişe çıkan şarkıcı, yeğeniyle sık sık şakalaştı.

Bayramda Antalya ve Kıbrıs Nuh’un Gemisi Deluxe Hotel’de sahne alacak Orhan,

mağazaları gezdikten sonra AVM'den ayrıldı.

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