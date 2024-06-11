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Sevcan Orhan'ın yeğen sevgisi

Ünlü şarkıcı Sevcan Orhan'ın yeğen sevgisi. İşte detaylar...

Sevcan Orhan'ın yeğen sevgisi

Sevcan Orhan, Nişantaşı City's AVM'de yeğeniyle görüntülendi.

 Sevcan Orhan'ın yeğen sevgisi

Alışverişe çıkan şarkıcı, yeğeniyle sık sık şakalaştı.

 Sevcan Orhan'ın yeğen sevgisi

Bayramda Antalya ve Kıbrıs Nuh’un Gemisi Deluxe Hotel’de sahne alacak Orhan,

 Sevcan Orhan'ın yeğen sevgisi

mağazaları gezdikten sonra AVM'den ayrıldı.

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