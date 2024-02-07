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Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu hakkında açıklama geldi

Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu hakkında açıklama geldi. İşte detaylar...

Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu hakkında açıklama geldi

Beyin kanaması sonrasında 26 Ocak 2024 tarihinde uygulanan girişimsel işlemin ardından yoğun bakım servisinde tedavisi sürdürülen sanatçı Settar Tanrıöğen’in sağlık durumu ile ilgili Acıbadem Ataşehir Hastanesi Başhekimi Dr. Engin Çakmakçı şu bilgileri verdi:

 Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu hakkında açıklama geldi

“Hastamız Settar Tanrıöğen’in beyninde ortaya çıkan anevrizmanın (baloncuk) patlaması sonucunda beyin ve beyin zarları arasında oluşan (subaraknoid) kanama ile ilgili tedavi ve iyileşme süreci devam etmektedir. 26 Ocak 2024 tarihinden itibaren yoğun bakım servisimizde tedavi edilen hastamız, klinik durumunda görülen olumlu gelişmeler ve risklerinin azalması nedeniyle 6 Şubat 2024, Salı günü hasta odasına alınmıştır. Hastamızın tedavisi hasta odasında sürdürülecek ve ziyaretçi kısıtlamasına bir süre daha devam edilecektir”

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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