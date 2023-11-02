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Set heyecanı yaşıyor

İlknur Soydaş, önceki gün Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Set heyecanı yaşıyor

Sokak tarzı şıklığıyla dikkat çeken oyuncu, yeni menajerlik şirketiyle anlaştığını söyledi. 10 yıldır ekrandan uzak olan Soydaş, Nişantaşı'na iş görüşmesine geldi. Oyuncu, "İnşallah yakın zamanda özlediğim setlere dönmeyi arzuluyorum. Yeni bir heyecan yaşıyorum" dedi. 

Set heyecanı yaşıyor

“BEN KARABİBERDİM GÜLŞEN DE SARI BİBER OLMUŞ” 

1994 yılında Serdar Ortaç'ın 'Karabiberim' şarkısında Ortaç'ın Soydaş'ın karnından zeytin yediği sahneyi, Gülşen ile Edis geçtiğimiz günlerde 'Sor' klibinde yaparak gönderme yapmıştı. O anların sorulmasına Soydaş, "Çok beğendim. Ben karabiberdim Gülşen de sarı biber olmuş. Çok yakıştırdım. Güzel olmuş. O klibi görünce eski günler aklıma geldi. O anlara gittim. Setteki o anı hatırladım" diye cevap verdi.

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