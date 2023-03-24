SnobMagazin.com

Sessiz Sedasız Binlerce Kişiye Yardım Etti

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ’ın depremde yaptığı sessiz sedasız yardımlar yaptığı öğrenildi. 

Sessiz Sedasız Binlerce Kişiye Yardım Etti

Sütiş ve Espressolab firmalarının aile ortağı olan Emre Kocadağ’ın deprem anından itibaren birçok şehre markalarının kahvelerini ve çaylarını servis edecek araçlar gönderdiler. 

Sessiz Sedasız Binlerce Kişiye Yardım Etti

Daha sonra hemen reaksiyon alan Kocadağ ailesi depremde işini kaybedenlere içinse bölgede ya da Türkiye’de bulunan şubelerin herhangi birinde birçok pozisyonda depremzedelere iş verilmesi herkes tarafından beğeni topladı. Emre Kocadağ’ın hem şirketleriyle hem de gönül verdiği Beşiktaş ile depremzedeler için birçok proje için de çalıştığı öğrenildi. 
 

Snob Magazin Snob Magazin
Editör
Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Muhammet Yakut'un 14 ayrı suçtan sabıkalı olduğu ortaya çıktı!
  Gündem

Muhammet Yakut'un 14 ayrı suçtan sabıkalı olduğu ortaya çıktı!

Iraz Yıldız ile Anıl Pinaz evleniyor
  Magazin

Iraz Yıldız ile Anıl Pinaz evleniyor

Kıvanç Tatlıtuğ, son dönemde neden mutlu olduğunu açıkladı
  Magazin

Kıvanç Tatlıtuğ, son dönemde neden mutlu olduğunu açıkladı

Türkiye Güzeli Sevgilisiyle Fotoğrafını Paylaştı
  Magazin

Türkiye Güzeli Sevgilisiyle Fotoğrafını Paylaştı

Nilüfer, UNICEF ile Hatay&#039;daki Çocukları Ziyaret Etti
  Gündem

Nilüfer, UNICEF ile Hatay'daki Çocukları Ziyaret Etti

Ölümden Dönüp Beş Ay Sonra Sahnelere Dönen Sergen Deveci, Bakın Kendisini Kime Benzetti?
  Gündem

Ölümden Dönüp Beş Ay Sonra Sahnelere Dönen Sergen Deveci, Bakın Kendisini Kime Benzetti?