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Sessiz sedasız ayrılık!

Türk Halk Müziği sanatçısı Zara'dan boşandıktan sonra Türk Sanat Müziği sanatçısı Eda Karaytuğ ile evlenen Akif Beki'nin bu evliliği de sona erdi.

Sessiz sedasız ayrılık!

Akif Beki ile anlaşmalı olarak boşanan Eda Karaytuğ, eski soyadına geri döndü. Çiftin sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bırakmasıyla birlikte, 6 ay önce boşandıkları ortaya çıktı.

Sessiz sedasız ayrılık!

Protokol davetlerinin vazgeçilmez sanatçısı olarak bilinen Karaytuğ’un boşanma sonrası albüm çalışmasına hız verdiği öğrenildi.

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