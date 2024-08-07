Sessiz sedasız ayrılık!

Akif Beki ile anlaşmalı olarak boşanan Eda Karaytuğ, eski soyadına geri döndü. Çiftin sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bırakmasıyla birlikte, 6 ay önce boşandıkları ortaya çıktı.

Protokol davetlerinin vazgeçilmez sanatçısı olarak bilinen Karaytuğ’un boşanma sonrası albüm çalışmasına hız verdiği öğrenildi.

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