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SnobMagazin.com

Sertab Erener hastalandığını açıkladı! Sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Sertab Erener hastalandığını açıkladı! Sağlık durumu hakkında bilgi verdi. İşte detaylar...

Sertab Erener hastalandığını açıkladı! Sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Snob Magazin'in haberine göre; Sertab Erener, Nişantaşı'nda görüntülendi.

 Sertab Erener hastalandığını açıkladı! Sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Kuzey Afrika'dan giren çöl tozu nedeniyle hastalandığını söyleyen sanatçı, klinikten çıktı.

Sertab Erener hastalandığını açıkladı! Sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Erener, "Sinüzit oldum. Polen, toz, Afrika tozu ne varsa. Genel olarak iyiyim" dedi. Müzikal çalışmalarıyla ilgili ise sanatçı, "Sokakta albüm konuşmayalım, başka zamana" diye konuştu.

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