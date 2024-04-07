 Sertab Erener hastalandığını açıkladı! Sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Snob Magazin'in haberine göre; Sertab Erener, Nişantaşı'nda görüntülendi.

Kuzey Afrika'dan giren çöl tozu nedeniyle hastalandığını söyleyen sanatçı, klinikten çıktı.



Erener, "Sinüzit oldum. Polen, toz, Afrika tozu ne varsa. Genel olarak iyiyim" dedi. Müzikal çalışmalarıyla ilgili ise sanatçı, "Sokakta albüm konuşmayalım, başka zamana" diye konuştu.

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