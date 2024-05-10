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Sertab Erener'den Eurovision açıklaması!

Sertab Erener'den Eurovision açıklaması! İşte detaylar...

Sertab Erener'den Eurovision açıklaması!

2003 yılında Everyway That I Can şarkısıyla Türkiye’yi Eurovision’da birinciliğe taşıyan Sertab Erener, 21 yılın ardından yeniden Eurovision sahnesine çıktı.

Sertab Erener'den Eurovision açıklaması!
Sanatçı, yarı finalde öncesi sahneye çıktı.

Sertab Erener'den Eurovision açıklaması!

Erener, duygularını Instagram'dan yazdı.

Sertab Erener'den Eurovision açıklaması!

Sanatçı, "Dün gece ekran başındaki milyonlarca müziksever ve salonu dolduran binlerce kişiyle beraber şarkı söylemek rüya gibiydi. Yıllar sonra tekrar Eurovision sahnesinde olmaktan çok büyük mutluluk duydum. Beni arayan soran paylaşan ve dün gece sanki yarışma gecemiz gibi heyecanla ekran başında beni izleyen herkese çok teşekkür ederim.

Sertab Erener'den Eurovision açıklaması!

En yakın zamanda ülkemizin Eurovision’da olması için elimden geleni yapacağım çünkü en büyük dileğim bu heyecanı gelecek genç kuşakların da yaşaması" dedi.

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