 Serra Pirinç'in aşk itirafı!  

'Yalan' dizisinin başrol oyuncularından Serra Pirinç, Akmerkez'de görüntülendi.

Setten bahseden oyuncu, "Yaz dönemi olmasına rağmen insanlar diziyi sevdi ve izliyor. Emeğimizin karşılığını izleyici de görüyor olmak yorgunluğumuzu alıyor. Ayrıca Hazal'ı sevdikleri için de mutluyum" dedi.



Aşktan bahseden güzel oyuncu, "Aşk kötü bir duygu. Bütün hayatın aşk oluyor. Her şeyi ona göre ayarlıyorsun. Hayatımın bu döneminde tercih etmiyorum. Bazen kendimi çok kaptırıyorum, bu dönemde onu istemiyorum" ifadelerini kullandı.

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