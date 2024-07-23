  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Serra Pirinç'in aşk itirafı!  

Ünlü oyuncu Serra Pirinç'in aşk itirafı. İşte detaylar...

Serra Pirinç'in aşk itirafı!  

'Yalan' dizisinin başrol oyuncularından Serra Pirinç, Akmerkez'de görüntülendi.

 Serra Pirinç'in aşk itirafı!  

Setten bahseden oyuncu, "Yaz dönemi olmasına rağmen insanlar diziyi sevdi ve izliyor. Emeğimizin karşılığını izleyici de görüyor olmak yorgunluğumuzu alıyor. Ayrıca Hazal'ı sevdikleri için de mutluyum" dedi.

Serra Pirinç'in aşk itirafı!  
Aşktan bahseden güzel oyuncu, "Aşk kötü bir duygu. Bütün hayatın aşk oluyor. Her şeyi ona göre ayarlıyorsun. Hayatımın bu döneminde tercih etmiyorum. Bazen kendimi çok kaptırıyorum, bu dönemde onu istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Demet Akalın'dan hem tatil hem iş
  Magazin

Demet Akalın'dan hem tatil hem iş

Sedef Avcı'nın AVM tarzı
  Magazin

Sedef Avcı'nın AVM tarzı

Ayvalık'ın ruhunu Çamlık 87 Otel'de yakalayın
  Hayatın İçinden

Ayvalık'ın ruhunu Çamlık 87 Otel'de yakalayın

Ayvalık turizmde ekosistem ve gastronomi ile öne çıkacak
  Hayatın İçinden

Ayvalık turizmde ekosistem ve gastronomi ile öne çıkacak

Eren Deli ve Ayşe Tan dünyaevine girdi
  Magazin

Eren Deli ve Ayşe Tan dünyaevine girdi

Derya Pınar Ak markalar peşinde
  Magazin

Derya Pınar Ak markalar peşinde