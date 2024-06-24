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Serra Arres'ten yeni şarkı

Sevilen şarkıcı Serra Arres, uzun bir aranın ardından yeni single çalışması Derya Bedavacı'nın bestesi "İkimizin Yangını" şarkısı ile Seyhan Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluştu.

Serra Arres'ten yeni şarkı

 

Bestesi Derya Bedavacı'ya, müziği Sinan Özşker'e ait olan "İkimizin Yangını" şarkısına Kemal Başbuğ yönetmenliğinde yaklaşık 12 saat süren bir klip çekildi. Derya Bedavacı'nın ilk kez şarkısını başka bir sanatçıya verdiğini söyleyen Serra Arres, yeni şarkısı hakkında şöyle konuştu: “Yüzlerce şarkı arasından ilk dinlediğimde bu şarkıyı çok beğendim. Ben arabesk kadınıyım. Klipte yalnız olan ve haykıran bir kadın var. Benim ruhum bu. Şarkıda büyük aşk yaşayan herkes mutlaka kendinden bir şey bulacak" dedi. 

Serra Arres'ten yeni şarkı

DAMAR ŞARKININ YAZI KIŞI OLMAZ 

Son dönemde tartışılan "Yazlık kışlık şarkı olur mu?" sorusuna ise "Bence kesinlikle olmaz. Aşk ve duyguların yazı kışı olmaz. Ayrıca yaz aşkları çok kısa ve daha ağır darbelerle bitiyor. Ayrılıklardan sonra en çok damar şarkılar dinleniyor" dedi. 

Serra Arres'ten yeni şarkı

Müzikal kariyeriyle ilgili uzun vadeli hedeflerinden bahseden Serra Arres, "En büyük hayalim uzun yıllar kalıcı olmak, onlarca eserle anılmak ve şarkılarımın hep bir ağızdan söylenmesini çok isterim," dedi. Ayrıca, düet yapmak istediği sanatçının sesini ve şarkılarını çok beğendiği Tan Taşçı olduğunu da sözlerine ekledi.

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