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Serkan Tınmaz ve Mavi Gri’den müzikal sürpriz

Serkan Tınmaz ve Mavi Gri’den müzikal sürpriz. İşte detaylar...

Serkan Tınmaz ve Mavi Gri’den müzikal sürpriz

Kızılcık Şerbeti’nde Mavi Gri’nin sevilen şarkısı‘Altüst Olmuşum’u etkileyici bir performansla yorumlayan başarılı oyuncu Serkan Tınmaz, hayranlarına beklenmedik bir müzikal sürpriz yaptı.

 Serkan Tınmaz ve Mavi Gri’den müzikal sürpriz

Ünlü oyuncu, dizide başlayan dostluğunu grubun solisti Akif Alkan ile stüdyoya taşıyarak müzikseverleri heyecanlandırdı.

 Serkan Tınmaz ve Mavi Gri’den müzikal sürpriz

Söz ve müziği Ahmet Hatipoğlu’na ait olan ‘Yaban Çiçeğim’ şarkısında Akif Alkan ile düet yapan Tınmaz, kendine özgü tarzıyla büyük yankı uyandırdı. Sosyal medyada beğeni yağmuruna tutulan bu düet, Tınmaz’ın sadece oyunculukta değil, müzikte de yetenekli olduğunu gözler önüne serdi. Şarkının düzenlemesi Engincan Onar ve Ahmet Hatipoğlu tarafından yapılırken, Mix & Mastering’de Can Vs’nin imzası bulunuyor. Farklı ve özgün sounduyla dikkat çeken Yaban Çiçeği, güneşli günlerin enerjisini yansıtarak dinleyicileri adeta müziğin büyüsüne davet ediyor.

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