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Serkan Kaya: Benim ayağım uğurludur

Serkan Kaya, İzmir Yeni Gazino'da sahne aldı. İşte detaylar...

Serkan Kaya: Benim ayağım uğurludur

İstanbul'da elde ettiği başarıyla dikkat çeken Yeni Gazino şimdi de İzmir'de müzikseverlere kapılarını açtı. Mekanın görkemli açılışında sevilen sanatçı Serkan Kaya sahne aldı. Sahne öncesi basın mensuplarıyla sohbet eden Kaya, "İstanbul'da rüştünü ispat etmiş olan Yeni Gazino şimdi İzmir'e gazino kültürünü taşıdı. Çok güzel bir mekan. Açılışta beni tercih ettikleri için Ahmet Bey ve Ali Bey'e teşekkür ederim. Benim ayağım uğurludur inşallah bu mekana da uğurlu gelir" dedi.

Serkan Kaya: Benim ayağım uğurludur
Serkan Kaya konuşmasının ardından mekanın sahibi Ahmet Şentürk ve ortağı Ali Bektaş'ı da röportaja davet ederek teşekkür etti. Ahmet Şentürk, "Serkan'ın ayağının uğurlu geleceğine hiç şüphem yok. İyi ki varsın. Bu mekanı seninle açmak bizim için ayrı bir şerefti" ifadelerini kullanırken ortağı Ali Bektaş ise, "Teşekkür ediyoruz iyi ki varsın Serkan abi" dedi.

Serkan Kaya: Benim ayağım uğurludur
Gazetecilerin, "Gazino kültürünün yeniden canlanmasıyla ilgili ne düşünüyorsunuz" sorusuna Serkan Kaya, "Yıllardır çay bahçelerinde başlattığımız arabesk gecelerini İstanbul'a taşıdık ve önemli mekanlarda sahne aldık. Bu süreç bizim için çok kıymetli ve değerli" yanıtını verdi. Kaya ayrıca bayramda da sahnede olacağını belirtti.

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