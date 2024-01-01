Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcının fit görüntüsü dikkatlerden kaçmadı.

Muhabirlerin "2023 yılı sizin için nasıl geçti?" sorusuna "Yani kendim mesleki anlamda, kendi ailem anlamında hayatımız stabil, normal her şey yerli yerindeydi. Ülkemizde yaşanan terör olayları tabii ki modumuzu düşürdü. Sahnelerimizi yaparken aklımız hep o taraftaydı. İnşallah bu günler geride kalırsa bizde 2024'te albümlerimizi çıkartırız, şarkılarımızı söyleriz. Mesela bir yıldır bekleyen şarkılarımız var. Erteliyoruz sürekli albümleri, sadece ben değil birçok şarkıcı arkadaşımızda aynı durumda iyi yaptıklarını düşünüyorum. 2024 herkese huzur ve mutluluk getirir inşallah" cevabını verdi.

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