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Serkan Kaya 2024'e Kıbrıs’ta ‘merhaba’ dedi

Başarılı şarkıcı Serkan Kaya, yeni yılı Kıbrıs Girne'deki Chamada Prestige Hotel'de karşıladı. Sahnede sevilen şarkıları seslendiren Kaya'nın  konserini yaklaşık 1.500 kişi takip etti.  

Serkan Kaya 2024'e Kıbrıs’ta ‘merhaba’ dedi

Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcının fit görüntüsü dikkatlerden kaçmadı.

Serkan Kaya 2024'e Kıbrıs’ta ‘merhaba’ dedi

Muhabirlerin "2023 yılı sizin için nasıl geçti?" sorusuna "Yani kendim mesleki anlamda, kendi ailem anlamında hayatımız stabil, normal her şey yerli yerindeydi. Ülkemizde yaşanan terör olayları tabii ki modumuzu düşürdü. Sahnelerimizi yaparken aklımız hep o taraftaydı. İnşallah bu günler geride kalırsa bizde 2024'te albümlerimizi çıkartırız, şarkılarımızı söyleriz. Mesela bir yıldır bekleyen şarkılarımız var. Erteliyoruz sürekli albümleri, sadece ben değil birçok şarkıcı arkadaşımızda aynı durumda  iyi yaptıklarını düşünüyorum. 2024 herkese huzur ve mutluluk getirir inşallah" cevabını verdi.

 

 

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