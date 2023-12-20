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Serkan Emek'in kaleminden Sıfırdan Ringe Sistemli Boks yayınlandı

Boks sporuna gönül verenler, ringlere ilgi duyanlar, boks teknikleri hakkında bilgi almak isteyenler için kendi alanında önemli bir çalışma Serkan Emek'in kaleminden "Sıfırdan Ringe Sistemli Boks" kitabı yayında.

Serkan Emek'in kaleminden Sıfırdan Ringe Sistemli Boks yayınlandı

Sıfırdan Ringe Sistemli Boks -Başucu Antrenörü; hiç spor yapmamış olanlara, uzun zamandır spor yapmasına rağmen yumruk atma tecrübesi yaşamamış olanlara, boksa başlamak isteyip antrenör bulamayanlara, arkadaşlarıyla çalışmak isteyenlere, atrenörlük belgesini yeni almış olanlara veya antrenör olma yolunda ilerleyenlere hitap eden bir başvuru kaynağıdır.

Serkan Emek'in kaleminden Sıfırdan Ringe Sistemli Boks yayınlandı

Uzun yıllardır boks alanında antrenörlük yapan yazar H. Serkan Emek; boks sporuna ilgi duyan her seviyedeki sporcunun el kitabı niteliğindeki bu eserde boksun temel prensiplerini, tekniğini ve taktiklerini anlaşılır bir şekilde anlatarak boksun mantığını işliyor. Boksun çalışma sistemini yalın bir ifadeyle okurlarıyla buluşturan Serkan Emek bilgi vermekten daha çok eğitmeyi ve öğretmeyi başarmak istemiş.

Serkan Emek'in kaleminden Sıfırdan Ringe Sistemli Boks yayınlandı

 

Sıralı şekilde ilerleyen derslerde okuyucular; adım adım boks tekniklerini öğrenirken aynı zamanda boksun stratejik ve taktiksel yönlerini de kavrayacaklardır.

Serkan Emek, boksta en önemli teknikleri sade bir dille anlatırken, konuya ilgi duyan gençlerin merak ettiği sorulara da cevap vermeyi ihmal etmemiş.

İlk baskısı Mahlas Yayınları arasında çıkan kitabın satış fiyatı ise 350 TL.

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