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Serkan Duman ve Gökhan Duman’dan moda resitali

Avrupa’nın en büyük moda fuarlarından olan IF Wedding Fashion İzmir’de muhteşem sahne şovları ve ünlü yağmuru yaşandı.

Serkan Duman ve Gökhan Duman’dan moda resitali

Moda sektörünün başarılı isimleri Serkan Duman ve Gökhan Duman Türkiye’nin güçlü markalarının tasarımlarını Duman Ajans’ın yerli ve yabancı modelinin yanı sıra ünlü modellerin katılımıyla gerçekleşen defilelerde tanıttı. 

Yurtdışından getirilen dantel kumaşların kullanıldığı abiye ve gelinlikleri Özge Ulusoy, Şevval Şahin, Demet Şener, Wilma Elles, Günay Museyava, Gizem Özdilli, Sema Şimşek, Özlem Yıldız, Begüm Özbek, Deniz Pulaş gibi Türkiye’nin gelmiş geçmiş en büyük top modelleri tanıttı. 

Duman Ajans’ın organize ettiği 12 defilede koreograflar Serkan Duman ve Gökhan Duman defile rekoru kırdı.  Önümüzdeki aylarda Almanya ve Dubai’de gerçekleştirilecek moda showları için hazırlıklara başladıklarını ileten Duman Kardeşler sürpriz isimlerin bu şovlarda yer alacağını söyledi. 

 

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