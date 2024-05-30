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Serkan Duman ve Gökhan Duman’dan moda resitali

Uluslararası Modest Fashion Week yolculuğu hız kesmeden devam ediyor.

Serkan Duman ve Gökhan Duman’dan moda resitali

Dünyaca ünlü organizasyon serisinin dokuzuncusu İstanbul Modest Fashion Week 2024 moda sektörünün çok değerli isimlerini İstanbul Fişekhane Galeri’de düzenlenen organizasyonda bir araya getirdi. 

“Modanın Birleştirici Gücü” temasıyla yola çıkan organizasyon kapsayıcılığın ve dayanışmanın önemine dikkat çekti. 

Koreograf Serkan Duman ve Gökhan Duman’ın, Prodüksiyonunda Duman Ajans’ın yerli ve yabancı 40 modeliyle gerçekleşen defilede sahne şovları büyük ilgi gördü. 

Defilede dünyaca ünlü model Halima Aden, Rawdah Mohamed katılımlarıyla gerçekleşen defilede moda rüzgarı esti.  25 global tasarımcı ve markaların yanı sıra influencerların yoğun ilgisi sosyal medya ve basında büyük yankı uyandırdı. 

Defilede Serkan Duman ve Gökhan Duman dünyaca ünlü tasarımcıların, koreografisini ve defilesini gerçekleştirmekten onur duyduklarını belirttiler. Modest Fashion Week ve Think Fasion’ın CEO’su Özlem Şahin Ertaş şubat ayında Dubai’de gerçekleştirecekleri, Dubai Modest Fasion Week hazırlıklarına Duman Ajans Fashion Event ekibiyle başladıklarını dile getirdi. 

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