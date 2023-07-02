 Serkan Altunorak'tan şaşırtan evlilik açıklaması

Ünlü oyuncu Serkan Altunorak, evlilik ve çocuk açıklaması yaptı. Oyuncu, Posta'dan Oya Çınar'a konuştu.

Yakın zamanda Belçim Bilgin, “Evlilik ve getirdiği sorumluluklar aşkın tüm güzelliklerini yok ediyor” dedi. Resmiyete dökülen ilişkilerin, insan duygularını bu kadar bariz etkilediğini düşünüyor musunuz?

İlişki, evlilik iki insanın arasında ve parmak izi gibi. Ben evliliği deneyimlemedim. Serkan olarak karşı da değilim, desteklemiyorum da ama politik bir yerden söylemiyorum bunu. Ben hep şu noktadayım; kim, nasıl mutluysa öyle yaşamalı. Kimse, kimsenin tercihlerine müdahale etmemeli. Ama şahsi olarak, çocuk istemiyorsam, evlenmenin mantıklı olmadığını düşünüyorum.

Peki aşk, insanı kısıtlayan bir duygu mu, özgürleştiren bir duygu mu sizce? Yaşadığınız ilişkiye göre değişir. Karşılıksız bir aşksa ne yapacaksınız?

Aşk bence tamamen kimyasal bir şey. Ondan sonra aşkın azalması, kimyanın vücudu tanımasıyla başlayan şey, birbirinizle ne kadar iyi vakit geçirdiğiniz ve birbirinize neler kattığınızla alakalı. Sevgi dediğimiz de bu… Aşıkken tutsak hissetmezsiniz zaten. Sevgiye dönüştüğü noktada ilişkinin devam edip etmeyeceği, ne kadar özgür ya da tutsak hissettiğinizle alakalı sanırım.

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