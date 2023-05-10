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Serkan Altunorak oyununu öyle bir yerde sahneledi ki! İzleyenler şok oldu

Ünlü oyuncu Serkan Altunorak’ın oynadığı, yönetmenliğini Çağ Çalışkur’un üstlendiği Dalgakıran, bu kez sahilde sahnelendi. İşte detaylar...

Serkan Altunorak oyununu öyle bir yerde sahneledi ki! İzleyenler şok oldu

Serkan Altunorak’ın oynadığı, yönetmenliğini Çağ Çalışkur’un üstlendiği, İngiliz yazar Simon Stephens’a ait olan Craft Tiyatro’nun oyunu Dalgakıran, bu kez sahilde sahnelendi.

Serkan Altunorak oyununu öyle bir yerde sahneledi ki! İzleyenler şok oldu

Dizi seti için bir süredir Marmaris Selimiye'de bulunan Serkan Altunorak, Craft Tiyatro’da oynadığı Dalgakıran’ı bu kez deniz kenarında sahneledi. Set ekibi ve oyuncu arkadaşları için sahneye çıkan Altunorak, oyun sonrası ayakta alkışlandı.

Serkan Altunorak oyununu öyle bir yerde sahneledi ki! İzleyenler şok oldu
Dalgakıran, hayata inanmakta zorlananların, kaybedilenlerin kaybettiklerimizden ibaret olmadığının hikayesi...

Serkan Altunorak oyununu öyle bir yerde sahneledi ki! İzleyenler şok oldu
“İnsanlar bazen nasıl bir inancım olmadığını anlayamadıklarını söylüyorlar. İnsan böyle depresyona girermiş. Bence bu düşüncede hastalıklı bir şey var. Bu cümledeki korkaklık seviyesine dayanamıyorum.”

Serkan Altunorak oyununu öyle bir yerde sahneledi ki! İzleyenler şok oldu

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