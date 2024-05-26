Sergen Deveci Vodafone Zirvesi’nde espriyi patlattı

Zirvede, Xiaomi Türkiye Satış Direktörü Yalçın Erdinç, Xiaomi'nin kuruluşundan bu yana elde ettiği büyük başarıları ve gelecekteki projelerini ayrıntılı bir şekilde paylaştı. Erdinç, Xiaomi'nin yenilikçi vizyonunu ve büyüme stratejilerini anlatarak katılımcılara ilham verdi.

Cyberdog 2 robotunun tanıtımı sırasında, Sergen Deveci'nin "Ağzı var dili yok" esprili yaklaşımı ise etkinliğe damgasını vurdu ve izleyicilerden büyük beğeni topladı. Xiaomi’nin en değerli iş ortaklarından biri olan Vodafone, bu zirve ile sektördeki güçlü konumunu bir kez daha pekiştirdi ve iş ortaklarıyla olan ilişkilerini daha da güçlendirdi.

Etkinlik, hem bilgi paylaşımı hem de Sergen Deveci’nin esprileriyle katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

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