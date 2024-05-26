  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Sergen Deveci Vodafone Zirvesi’nde espriyi patlattı

Vodafone'nun 2024 Ticari Operasyon Zirvesi büyük bir coşku ve başarıyla gerçekleştirildi. Etkinlik, yaklaşık 3.000'in üzerinde katılımcının yoğun ilgisiyle karşılandı ve sektörün önde gelen isimlerini bir araya getirdi.

Sergen Deveci Vodafone Zirvesi’nde espriyi patlattı

Zirvede, Xiaomi Türkiye Satış Direktörü Yalçın Erdinç, Xiaomi'nin kuruluşundan bu yana elde ettiği büyük başarıları ve gelecekteki projelerini ayrıntılı bir şekilde paylaştı. Erdinç, Xiaomi'nin yenilikçi vizyonunu ve büyüme stratejilerini anlatarak katılımcılara ilham verdi.

Sergen Deveci Vodafone Zirvesi’nde espriyi patlattı

Cyberdog 2 robotunun tanıtımı sırasında, Sergen Deveci'nin "Ağzı var dili yok" esprili yaklaşımı ise etkinliğe damgasını vurdu ve izleyicilerden büyük beğeni topladı. Xiaomi’nin en değerli iş ortaklarından biri olan Vodafone, bu zirve ile sektördeki güçlü konumunu bir kez daha pekiştirdi ve iş ortaklarıyla olan ilişkilerini daha da güçlendirdi.

Sergen Deveci Vodafone Zirvesi’nde espriyi patlattı

Etkinlik, hem bilgi paylaşımı hem de Sergen Deveci’nin esprileriyle katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Erken doğum yapan Yıldız Çağrı Atiksoy duygularını paylaştı
  Magazin

Erken doğum yapan Yıldız Çağrı Atiksoy duygularını paylaştı

Deha Bilimlier'in 90'lı yılların şarkıcılarıyla ilgili açıklaması çok konuşulacak
  Magazin

Deha Bilimlier'in 90'lı yılların şarkıcılarıyla ilgili açıklaması çok konuşulacak

Edis'in 'Martılar'ı dizi ile tekrar listelerde
  Magazin

Edis'in 'Martılar'ı dizi ile tekrar listelerde

Avon’dan Babalar Günü’ne özel parfüm setleri
  Güncel

Avon’dan Babalar Günü’ne özel parfüm setleri

Erol Evgin 'Müjdat Gezen ile Bizim Ev'e konuk oldu  
  Magazin

Erol Evgin 'Müjdat Gezen ile Bizim Ev'e konuk oldu  

Cannes Film Festivali'ne katıldığı için eleştirilen CZN Burak, tepkilere cevap verdi!
  Magazin

Cannes Film Festivali'ne katıldığı için eleştirilen CZN Burak, tepkilere cevap verdi!