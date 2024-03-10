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Serenay Sarıkaya ve Mert Demir aşkını ilan etti

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir aşkını ilan etti. İşte detaylar...

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir aşkını ilan etti

Bir süredir birlikte olan Serenay Sarıkaya ve Mert Demir aşkını ilan etti.

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir aşkını ilan etti
Demir'in Instagram'dan paylaştığı videoya sevgilisi, gün, kalp ve eriyen yüz emojisi koydu.

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir aşkını ilan etti

Demir de kalp emojisiyle karşılık verdi.

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