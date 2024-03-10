Bir süredir birlikte olan Serenay Sarıkaya ve Mert Demir aşkını ilan etti.



Demir'in Instagram'dan paylaştığı videoya sevgilisi, gün, kalp ve eriyen yüz emojisi koydu.

Demir de kalp emojisiyle karşılık verdi.

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