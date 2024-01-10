 Serenay Sarıkaya sevgilisi olduğu iddia edilen Mert Demir'e yaptığı yorumla dikkat çekti!

Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in sevgili olduğu söyleniyor. İkili 'Ateşe Düştüm' şarkısında birlikte çalışmıştı.



Oyuncu ve şarkıcı aşk iddialarını yalanlamamıştı.

Demir fotoğraflarını paylaşıp, "İşte öle bişey" diye yazdı.



Sarıkaya ise, "ÇilliBom" karşılığını verdi.

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