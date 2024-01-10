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Serenay Sarıkaya sevgilisi olduğu iddia edilen Mert Demir'e yaptığı yorumla dikkat çekti!

Serenay Sarıkaya sevgilisi olduğu iddia edilen Mert Demir'e yaptığı yorumla dikkat çekti! İşte detaylar...

Serenay Sarıkaya sevgilisi olduğu iddia edilen Mert Demir'e yaptığı yorumla dikkat çekti!

Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in sevgili olduğu söyleniyor. İkili 'Ateşe Düştüm' şarkısında birlikte çalışmıştı.

Serenay Sarıkaya sevgilisi olduğu iddia edilen Mert Demir'e yaptığı yorumla dikkat çekti!
Oyuncu ve şarkıcı aşk iddialarını yalanlamamıştı.

 Serenay Sarıkaya sevgilisi olduğu iddia edilen Mert Demir'e yaptığı yorumla dikkat çekti!

Demir fotoğraflarını paylaşıp, "İşte öle bişey" diye yazdı.


Sarıkaya ise, "ÇilliBom" karşılığını verdi.

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