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Serenay Sarıkaya'nın Paris tarzı

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkay'nın Paris tarzı. İşte detaylar...

Serenay Sarıkaya'nın Paris tarzı

 

Mert Demir ile 'Reklam aşkı' iddialarıyla gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya,

Serenay Sarıkaya'nın Paris tarzı
Paris'te ortaya çıktı.

 Serenay Sarıkaya'nın Paris tarzı

Oyuncu, Paris tarzıyla dikkat çekti.

 Serenay Sarıkaya'nın Paris tarzı

Sarıkaya, Sevgililer Günü'nde sevgilisi Mert Demir ile

 Serenay Sarıkaya'nın Paris tarzı

yurt dışından paylaşım yapmıştı.

 Serenay Sarıkaya'nın Paris tarzı


Sarıkaya'nın fotoğrafları gündem oldu. (Instagram moha_wears)

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