 Serenay Sarıkaya'nın Paris tarzı

Mert Demir ile 'Reklam aşkı' iddialarıyla gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya,



Paris'te ortaya çıktı.

Oyuncu, Paris tarzıyla dikkat çekti.

Sarıkaya, Sevgililer Günü'nde sevgilisi Mert Demir ile

yurt dışından paylaşım yapmıştı.



Sarıkaya'nın fotoğrafları gündem oldu. (Instagram moha_wears)

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