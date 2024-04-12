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Serenay Sarıkaya'nın New York fotoğrafları damga vurdu

Serenay Sarıkaya'nın New York fotoğrafları damga vurdu. İşte detaylar...

Serenay Sarıkaya'nın New York fotoğrafları damga vurdu

Serenay Sarıkaya, Amerika New York'ta gerçekleşen 'GQ Global Yaratıcılık Ödülleri'ne katıldı.

Serenay Sarıkaya'nın New York fotoğrafları damga vurdu
Oyuncu, elbisesiyle dikkat çekti.

Serenay Sarıkaya'nın New York fotoğrafları damga vurdu
Fotoğrafları ortaya çıkan Sarıkaya'ya beğeni yağdı.

 Serenay Sarıkaya'nın New York fotoğrafları damga vurdu

Kırmızı halı geçidine dünyanın dört bir yanından gelen ünlü isimler ile katılan Serenay Sarıkaya, göz kamaştırdı.

 Serenay Sarıkaya'nın New York fotoğrafları damga vurdu

Gecede F1 pilotu Lewis Hamilton, oyuncu Hunter Schafer ve Danny McBride, müzisyen Trent Reznor ile Atticus Ross, sanatçı Lauren Halsey, kreatif direktör Francesco Risso ve şarkıcı Asake gibi isimler ödül alırken,

Serenay Sarıkaya'nın New York fotoğrafları damga vurdu
Amerikalı aktör, komedyen ve yazar J.B. Smoove şovuyla geceye ev sahipliği yaptı. Kırmızı halı dünyanın dört bir yanından gelen ünlüler geçidine dönüştü.

 

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