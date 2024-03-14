 Serenay Sarıkaya'nın kral dairesinde bornozlu kahvaltı keyfi

Serenay Sarıkaya, 'Aile' dizisinden sonra dinlenmeye çekildi.



12 şarkılık albüm çıkarmak için stüdyoya girecek oyuncu, kral dairesinde kahvaltı keyfi yaptı.



Oyuncu, o anları Instagram'dan paylaştı.



Sarıkaya, bornozlu kahvaltı keyfinin videosunu yayınladı.

Oyuncu, kahve keyfi de yaptı.

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