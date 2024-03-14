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Serenay Sarıkaya'nın kral dairesinde bornozlu kahvaltı keyfi

Serenay Sarıkaya'nın kral dairesinde bornozlu kahvaltı keyfi... İşte detaylar...

Serenay Sarıkaya'nın kral dairesinde bornozlu kahvaltı keyfi

Serenay Sarıkaya, 'Aile' dizisinden sonra dinlenmeye çekildi.

Serenay Sarıkaya'nın kral dairesinde bornozlu kahvaltı keyfi
12 şarkılık albüm çıkarmak için stüdyoya girecek oyuncu, kral dairesinde kahvaltı keyfi yaptı.

Serenay Sarıkaya'nın kral dairesinde bornozlu kahvaltı keyfi
Oyuncu, o anları Instagram'dan paylaştı.

Serenay Sarıkaya'nın kral dairesinde bornozlu kahvaltı keyfi
Sarıkaya, bornozlu kahvaltı keyfinin videosunu yayınladı.

 Serenay Sarıkaya'nın kral dairesinde bornozlu kahvaltı keyfi

Oyuncu, kahve keyfi de yaptı.

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